Warsaw Hub. Pożar wieżowca w Warszawie. To wiadomo o budynku

W piątek, 7 czerwca był pożar na budowie wieżowca The Warsaw Hub w rejonie ronda Daszyńskiego w Warszawie. Płonęło kilka kondygnacji na wysokości 100 metrów. - To obecnie jeden z największych placów budowy w Polsce. W sercu nowego centrum biznesowego Warszawy, przy rondzie Daszyńskiego, jednocześnie powstają aż 3 wysokościowce w ramach jednej inwestycji - mówi ekspert rynku biurowego.

Kompleks The Warsaw HUB to liczący 86 metrów wysokości budynek hotelowy oraz dwa 130-metrowe biurowce. Wszystkie połączone są wspólną, pięciokondygnacyjną podstawą i liczącym 6 poziomów parkingiem podziemnym.

To jedyny projekt w obrębie Ronda Daszyńskiego, który będzie bezpośrednio połączony ze stacją drugiej linii metra. Będzie to możliwe dzięki pasażowi, który powstał na poziomie -1. Deweloper przebił się bezpośrednio do korytarzy stacji metra, dzięki czemu do sklepów i lokali usługowych znajdujących się w pasażu będzie można dostać się bez wychodzenia na powierzchnię.