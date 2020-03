Warszawa dopłaci do wywozu twoich śmieci. Kto dostanie pieniądze i jak się o nie ubiegać?

Nawet kilka milionów złotych chce przeznaczyć warszawski ratusz na osłonowe wsparcie w związku z nowymi stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będzie wypłacać specjalne dodatki osobom, które zostały najbardziej dotknięte podwyżką. Dopłaci do minimum połowy rachunku.

– Jeżeli mieszkaniec je spełnia, czyli nie ma dochodów większych, niż te 1725 złotych, to pomoc mu się po prostu należy. Jeśli jednak ktoś zarabia więcej, ale widać, że jego sytuacja finansowa jest trudna, to pomoc przyznamy, ale na innych zasadach i w innych programach. W tym przypadku mieszkańcy mogą się zgłosić do ośrodka pomocy społecznej i złożyć wniosek o zasiłek celowy – mówi.

Ile można dostać?

Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski tłumaczył w emocjonalnym poście na Facebooku, że był to jedyny rozsądny wybór z palety rozwiązań wymienionych w ustawie przepchniętej przez PiS. Inne możliwości to opłata skorelowana ze zużyciem wody lub od osoby. Okazuje się jednak, że spora część mieszkańców Warszawy nie ma jeszcze indywidualnych liczników wody.

Jak i gdzie składać wnioski?

System pomocy ruszy za kilka dni, zostanie to ogłoszone przez ratusz. Program ma niewielkie opóźnienie, bo służby miejskie muszą też zmierzyć się z dostarczeniem pomocy dla osób dotkniętych koronawirusem. Jednak gdy system już ruszy, lepiej się pospieszyć. Chodzi o to, że zasiłek może być przyznany od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Jeśli więc ktoś złoży go w marcu (niezależnie od dnia), to dostanie pieniądze na marzec i kolejne miesiące. Ale jeśli wniosek trafi do służb miejskich w kwietniu, to pomoc będzie realizowana od kwietnia, bez ewentualnego wyrównania za marzec.