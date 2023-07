Warszawa wystawiła na sprzedaż porzucone samochody. Jedna marka wzbudziła największe zainteresowanie

Jak podaje ZDM, każdy przeznaczony do sprzedaży samochód jest wyceniany na podstawie aktualnego stanu technicznego i oceny dalszej jego przydatności. Wycenę wykonują uprawnieni rzeczoznawcy. Ponieważ są to samochody odholowane, po które nie zgłosił się właściciel, trafiły na stan miasta bez dokumentów takich jak karta pojazdu i dowód rejestracyjny. Wyrobienie dokumentów jest w gestii nowego właściciela pojazdu – właściciel pojazdu kupionego na rynku wtórnym ma obowiązek przerejestrować go na siebie w terminie nieprzekraczającym 30 dni, czytamy w oficjalnym komunikacie.