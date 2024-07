Zamieszanie w Warszawie. Taylor Swift wpływa na ceny

Traczyk zauważył, że Polska nie ma wiele do zaoferowania turystom. Wskazał, że w takich krajach jak Niemcy, Francja czy Włochy, w szczycie sezonu turystycznego organizuje się ponad 4 tysiące wydarzeń typu koncerty, festiwale czy festyny. Do tych państw od czerwca do września przyjeżdża od 25 do ponad 30 milionów turystów. "U nas takich imprez jest zdecydowanie mniej" - podkreślił rozmówca PAP.