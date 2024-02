Górale narzekają. "Nie będzie to bardzo dobry sezon"

Ferie zimowe 2024. Kiedy?

Jako pierwsi, czyli od 15 stycznia dwutygodniowy zimowy wypoczynek mieli uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Od 22 stycznia do 4 lutego przerwę w nauce mają uczniowie z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, zaś od 29 stycznia do 11 lutego - z województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Jako ostatni, od 12 do 25 lutego ferie będą mieli uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.