Warszawska apteka robi furorę. Oryginalna witryna hitem sieci

- W aptece pracuję od rana do nocy, często także w weekendy. Chcę, by moi pacjenci wiedzieli, kim jestem, kogo spotkają po przekroczeniu progu apteki. Nie jestem i nie chcę być taka jak wszyscy. Wiem, że nie wyglądam jak stereotypowa farmaceutka. Co prawda, w pracy noszę aptekarski fartuch, ale pod nim mam już ubiór, którym wyrażam siebie. Pracuję u siebie i mogę sobie na to pozwolić — tłumaczyła właścicielka w rozmowie dostępnej na stronie sieci aptek.