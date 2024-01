Ważna data dla milionów Polaków. ZUS przypomina

ZUS informuje, że termin wypłaty świadczenia wychowawczego 800 plus zależy od daty złożenia wniosku. W przypadku wniosków złożonych między 1 lutego a 30 kwietnia 2024 r. świadczenie zostanie wypłacone w terminie do 30 czerwca tego roku. W przypadku wniosków złożonych w maju świadczenie zostanie wypłacone w terminie do 31 lipca 2024 r., wraz z wyrównaniem kwoty od czerwca.