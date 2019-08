Ważne dokumenty w otwartej i zniszczonej kopercie. Ubezpieczyciel tłumaczy się z pocztowej wpadki

Korespondencja z wrażliwymi danymi osobowymi trafiła do skrzynki sąsiadki w pogniecionej i rozerwanej kopercie. Nasz czytelnik próbował złożyć reklamację w tej sprawie. Wtedy zaczęło się przerzucanie odpowiedzialności.

Wydawałoby się, że RODO wymusiło bardzo radykalne podejście do ochrony danych osobowych. Najwyraźniej jednak nie wszyscy traktują te zasady poważnie. Dowodem na to może być przypadek pana Waldemara, który z redakcją skontaktował się za pomocą platformy dziejesie.wp.pl. W swojej skrzynce znalazł tylko awizo, a otwarty i pognieciony list przekazała sąsiadka, która odnalazła go w swojej skrzynce.