We wrześniu wypłata "czternastek". Takie dodatki dostaną emeryci [TABELA]

Co ciekawe, emeryt ze świadczeniem 2750 zł brutto dostanie niższą "czternastkę" niż senior, który co miesiąc pobiera 2250 zł brutto. W pierwszym przypadku dodatek wyniesie 2123,50 zł netto, a w drugim - 2093,50 zł. Wszystko dlatego, że w ramach Polskiego Ładu poprzedni rząd wprowadził emerytury bez podatku do kwoty 2500 zł brutto. Powyżej tego progu trzeba zapłacić podatek dochodowy.