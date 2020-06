"Weź mnie, jestem z Polski" – krzyczą serki w reklamie. PGE promuje polską żywność

- Przemawiają do ciebie polskie produkty? To zrozumiałe . Dołącz do akcji pracowników Grupy PGE, by wspólnie wspierać polskich przedsiębiorców – komentuje lektor.

To spot promujący kampanię "Polskie - kupuję to!", która realizowana jest przez Polską Grupę Energetyczną pod honorowym patronatem ministra aktywów państwowych.

- W ramach akcji "Polskie – kupuję to!" zachęcamy nie tylko do wybierania w sklepie polskich jabłek, lecz także do tego, by napić się kawy w małej kafejce tuż za rogiem, pójść na koncert do filharmonii, gdy otworzą się jej drzwi, czy zorganizować rodzinny wypad poza miasto i na miejsce noclegu wybrać przytulny pensjonat – czytamy w komunikacie.