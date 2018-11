Wiadomo, co w gabinecie robił były szef KNF. Są nagrania

Od początku afery KNF pojawiają się wątpliwości co w gmachu KNF robił Marek Ch. Był tam przez kilka godzin po powrocie z Singapuru, zanim w siedzibie KNF pojawili się agenci CBA. "Dziennik Gazeta Prawna" ujawnia, co pokazują nagrania z monitoringu.

Jak przypomina gazeta, byłego szefa nadzoru afera zastała w delegacji w Singapurze. Po powrocie pojawił się w urzędzie, który opuścił ok. 12.30. Dopiero później wkroczyło tam CBA i zabezpieczyło dokumenty, urządzenia oraz nośniki elektroniczne.

Kamery monitoringu są zamontowane w korytarzu, który prowadzi do sekretariatu i gabinetu przewodniczącego. W dwóch ostatnich miejscach monitoringu nie ma, ale to na korytarzu znajduje się duża niszczarka dokumentów, którą kamery powinny objąć. Marek Ch. Nie podszedł do niej ani razu.