Wiceminister Kołodziejczak pojechał do rolników. "Na to się nie zgodzę"

Wiceminister powiedział m.in., że nie zgodzi się na to, aby z "Ukrainy do Polski przyjeżdżały jakiekolwiek produkty rolne psujące rodzimy rynek". - Już teraz mówię, bo pytacie, co jest załatwione w Komisji Europejskiej. Cukier - będzie ograniczenie przywozu, ale to jakie szkody zostały już wyrządzone w tym roku, tego nie da się cofnąć - mówił Kołodziejczak.