Niemieckie mięso "udawało" polskie. Inspekcja potwierdza

W lutym 2025 r. Polski Związek Niezależnych Producentów Świń apelował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów dotyczących oznakowania mięsa w sklepach.

Zdaniem Prałata, sytuację tę wykorzystują m.in. sieci handlowe, które sprzedają niemieckie mięso kosztem polskiej produkcji , co jeszcze bardziej pogłębia trudną sytuację polskich hodowców trzody chlewnej .

"Lewe" mięso do kebabów. Nowe informacje ws. afery pod Bydgoszczą

Kolejnym zagrożeniem jest ryzyko trafienia do sklepów w Polsce mięsa zarażonego pryszczycą (Foot and mouth disease) – wysoce zaraźliwą chorobą wirusową zwierząt. 10 stycznia 2025 r. niemieckie służby weterynaryjne potwierdziły pierwsze od 37 lat ognisko pryszczycy na terytorium Niemiec u trzech wołów domowych. Gospodarstwo, w którym wystąpiła choroba jest w odległości ok. 70 km od granicy z Polską, w Brandenburgii.