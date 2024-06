Więcej niż 0,5 proc. podatku na księży? Jest głos z rządu ws. Funduszu Kościelnego

Zmiany w Funduszu Kościelnym. Szczegóły

Polityk powiedział, że ostateczna decyzja dotycząca szczegółów propozycji jeszcze nie zapadła, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to odpis podatkowy. Zaznaczył, że pozostaje jeszcze pytanie ile tego podatku będzie można przekazać. "Wstępne założenia mówiły o koncepcji żeby to było 0,5 proc. podatku. To jest wartość przyjmowania już w trakcie prac w 2012 i 2013 roku" - przypomniał. "Ale już dzisiaj wiemy, że to są pieniądze za małe, że to jest wartość za mała, więc pewnie trzeba by to jeszcze zweryfikować i tę wartość podnieść" - zaznaczył.