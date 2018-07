Wiele sklepów może utracić koncesję na alkohol. Popularne sieci drżą

Być może niedługo wiele sklepów w stolicy nie otrzyma ponownej koncesji na sprzedaż alkoholu. Ma to związek z ostatnimi działaniami Rady Miasta Warszawy, która chce ograniczenia powszechności spożycia. Popularne sieci twierdzą, że może to przynieść więcej realnych strat niż korzyści.

Warszawskie sieci sklepów spożywczych Top Market i Minuta8, do których należy ok. 100 sklepów w stolicy, są niezadowolone z projektu rady miasta stołecznego. Radni chcą wprowadzić nowe zasady i limity udzielania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – czytamy na portalu wiadomoscihandlowe.pl.

Przedstawicielom branży nie podoba się to, że proponowane zmiany mają zostać wdrożone w czasie wakacji, gdy wielu przedsiębiorców jest nieobecnych. Eksperci uważają, że projekt nie ograniczy spożycia alkoholu.

- Odnosimy wrażenie, że tego typu ograniczenia winny być poddane konsultacjom społecznym i branżowym. Nasze obawy rodzi sposób przeprowadzenia zmian i możliwość wprowadzenia limitów ostatecznej liczby wydawanych koncesji, co mogłoby doprowadzić do utrudnienia prowadzenia działalności przez wielu handlowców w stolicy. Z podobną praktyką działań Rady Miasta mieliśmy do czynienia przed dwoma laty - mówi Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów, skupiającej sklepy Top Market i Minuta8 w całej Polsce dla portalu www.wiadomoscihandlowe.pl.