Wielka fabryka Tesli pod Berlinem dostała zielone światło. Ale pod pewnymi warunkami

To będzie wielki pracodawca

Koszt budowy zakładu to ok. 5 mld euro, a zatrudnienie ma w nim docelowo znaleźć nawet 12 tys. osób. Musk przyznał jesienią ubiegłego roku, że Tesla martwi się, iż rekrutacja wystarczającej liczby pracowników będzie problemem. Zachęcił do składania aplikacji ludzi ze wszystkich krajów Europy. Jak podaje w piątek Reuters, na razie udało się znaleźć ok. 2,6 tys. chętnych.