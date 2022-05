Wielka tajemnica wokół majątku żony premiera. Donald Tusk zabiera głos

Premier Mateusz Morawiecki ma rozdzielność majątkową z żoną i oficjalnie wymienia w oświadczeniach majątkowych tylko to, co należy do niego. Majątek małżonki oficjalnie nie został upubliczniony, co - w świetle szeregu medialnych doniesień - budzi wiele pytań. - Nie chcą tego ujawniać, mają widocznie swoje powody - skomentował w czwartek lider PO Donald Tusk.