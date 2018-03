Wielkanoc pod palmami. Kto spędza święta za granicą?

Wielkanocny stół na hotelowe all inclusive zdecydowanie częściej zamieniają pary niż rodziny z dziećmi. Trzy czwarte wyjeżdżających na urlop w okresie świątecznym to pary, a większość z nich to osoby, które skończyły 45. rok życia.



Wielkanoc w ciepłych krajach to już nie ciekawostka, a poważnie brana przez Polaków opcja spędzenia świąt (Shutterstock.com)

Portal Wakacje.pl przeanalizował wielkanocne rezerwacje Polaków z całego kraju, tych kupujących przez Internet, telefon i w tradycyjnym salonie. Okazuje się, że na urlop w tym czasie najczęściej (75 procent) decydują się pary. 65 procent z nich to 40-latkowie i starsi, niemal co piątą rezerwację w biurze podróży złożyły pary w przedziale wiekowym 25-35 lat.

- Na spędzenie Wielkanocy za granicą pozwalają sobie osoby, które nie mają dzieci lub mają dzieci w wieku nastoletnim i starsze. Nie dotyczy ich ograniczenie czasu wakacji szkolnych. Porównaliśmy rezerwacje turystów korzystających z oferty różnych biur podróży i okazuje się, że najliczniejszą grupą, która spędzi święta pod palmami, są osoby po 55. roku życia. Co czwarta para mieści się w przedziale wiekowym 45-55 lat, a co piąta ma 35-45 lat – mówi Klaudyna Mortka z portalu Wakacje.pl.

Dokąd pojedziemy w tym roku? Lista popularnych kierunków zmienia się wraz z wiekiem podróżujących. Grupy po 40-stce najczęściej na spędzenie Wielkanocy poza domem wybierają Egipt, Hiszpanię i Maltę, czwarta na liście popularności jest Turcja, która w tym roku zadebiutowała jako kierunek dostępny zimą.

Pary w przedziale wiekowym 25-35 lat również najbardziej preferują Egipt i Hiszpanię, ale Maltę zamieniły na egzotyczny wypoczynek w Kenii.

Urlop 500 minus

Zagraniczne wycieczki tanieją, w porównaniu z ubiegłym rokiem średnio płacimy o kilkaset złotych mniej. Na wyjazdy wielkanocne wydajemy 500 zł mniej. Wartości koszyka różnią się jednak w zależności od wieku podróżujących. To różnica nawet 1000 zł na tym samym kierunku. Tuż przed świętami kupujemy wyjazdy last minute z przeceną nawet 50 procent i większą.

I tak, za wielkanocny urlop w Turcji w hotelu 4-gwiazdkowym z wyżywieniem all inclusive zapłacimy teraz 1 500 zł, w Egipcie ok. 2 000 zł. Na Maltę polecimy za niecałe 1 000 zł, ale bez wyżywienia lub ze śniadaniem. Ceny wycieczki do Emiratów Arabskich zaczynają się od 2500 zł, a za 1 600 zł kupimy wyjazd z pełnym wyżywieniem w Hiszpanii.

Za wycieczkę do Egiptu najwięcej płacą pary w grupie 55 plus – średnio 4 800 zł. 400 zł mniej wydają osoby po 45. roku życia, a w grupie 25-35 lat to wydatek rządu 4 200 zł.

Zupełni odwrotnie sytuacja wygląda w przypadku Hiszpanii. 30-latkowie płacą średnio 1000 zł więcej niż osoby w grupie 45 plus (odpowiednio 5800 zł i 4800 zł).

Najtańsza z pierwszej trójki jest Malta, obsługiwana tanimi liniami lotniczymi. Grupa 45-55 plus płaci za wyjazd średnio 2 800 zł, grupa 55 plus 3 800 zł. Za wakacje w Kenii najmłodsze z wymienionych par płacą średnio 9 000 zł.

Rodzina pod palmami

Rodziny z dziećmi stanowią jedną czwartą wyjeżdżających na Wielkanoc z biurem podróży. Najliczniej wyjeżdżają rodziny z jednym (43 procent) i dwójką dzieci (29 procent). Rodzinna Wielkanoc w zagranicznym kurorcie to wydatek rzędu 7 100 zł. Najczęściej wybierane kierunki to Egipt, Hiszpania i Turcja. Najmniej płacimy za urlop w Turcji – 5 470 zł, potem w Egipcie – 6 880 zł, w Hiszpanii 7 840 zł.