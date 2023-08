Wielki sukces ucznia z Krakowa. Nikt wcześniej tego w Polsce nie dokonał

Trzy medale na międzynarodowych olimpiadach

Michał to utalentowany uczeń V LO w Krakowie. Pochodzi z innego województwa, ale postanowił przenieść się do Krakowa, aby uczęszczać do renomowanego liceum. Na ostatnim świadectwie miał średnią 5,69. W tym roku wziął udział w półmaratonie i Mistrzostwach Polski w Biegu Górskim - informuje na Facebooku Beata Chodacka, nauczycielka z V LO w Krakowie.