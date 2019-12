Do kiedy w wigilię czynne będą Biedronka, Lidl i inne markety? Zazwyczaj do wczesnych godzin popołudniowych. Przypominamy podstawowe informacje.

Wigilia 2019. Czy dziś sklepy są otwarte?

Godziny otwarcia sklepów - Wigilia 2019:

Biedronka - do 13:00

Lidl - do 12:30

Kaufland - do 13:00

Polo Market - do 13:00

Netto - do 13:00

Dino - do 13:30