W Wigilię większość sklepów spożywczych zamknie się do godz. 13.30. Sieci takie jak Lidl, Kaufland czy Carrefour będą czynne do 13.00, a Biedronka i Dino do 13.30. Żabka pozostaje wyjątkiem, gdzie godziny pracy ustalają franczyzobiorcy.