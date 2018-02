Willa Michała Anioła jest na sprzedaż. Cena? Zniewalająca

Toskański dom Michała Anioła jest na sprzedaż. Włoskie media informują, że posiadłość wielkiego artysty można kupić za… 7,5 mln euro. To równowartość 31 mln zł.

10 sypialni, 7 łazienek, winnica i nieodległy gaj oliwny - tak do zakupu wyjątkowej willi zachęcają agenci nieruchomości. Malarz i rzeźbiarz kupił go w 1549 roku, co jest potwierdzone oryginalnymi dokumentami. Posiadłość w rodzinie Buonarrotiego była przez 300 lat - do 1867 roku. Trzeba więc przyznać, że nieruchomość zbyt często nie zmieniała właściciela. Od czasu, gdy posiadłość sprzedał Michał Anioł, całość miała zaledwie trzech właścicieli.