Willa na kacecie

W obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen mogło zginąć nawet 122 tys. ludzi. Dziś na terenie miejsca nazistowskich zbrodni, tuż przy krematorium, stoi luksusowe osiedle. Dla mieszkańców to żaden problem. - Domy jak domy, osiedle jak osiedle - wzruszają ramionami.

- Nie wiem, co to jest obóz koncentracyjny. Może pan jaśniej? - mówi z uśmiechem, ale i z delikatną irytacją.

Krematorium przy ulicy Bacha

No właśnie, ale czy spokoju mieszkańców nie burzy to, że mieszkają na terenie, który widział dziesiątki tysięcy ludzkich tragedii? O to będę się chciał zapytać mieszkańców Gusen. Ale najpierw chcę zobaczyć, co się kryje obok monumentu.