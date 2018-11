"Winter is coming". PKP chwali się przygotowaniem do zimy

Po kilku latach powtarzających się zimą paraliżów kolejowych, PKP postanowiła przygotować się na przyjście mrozów. W oficjalnym komunikacie spółka poinformowała o instalacji urządzeń podgrzewających rozjazdy oraz zwiększeniu liczby pojazdów gotowych do ośnieżania torowisk.

Pociąg na rzeszowskim dworcu (PAP, Fot: Darek Delmanowicz)

"Brace yourselves. Winter is coming” – te słowa z popularnego serialu zaczynają pojawiać się wśród internetowych memów. Po pierwszych poważniejszych opadach śniegu, internetowi żartownisie z pewnością zaczną pisać, że "zima zaskoczyła drogowców/kolejarzy/państwo" lub przypominać słowa: "Sorry, taki mamy klimat". Kolej postanowiła uprzedzić żarty i poinformowała, że jest gotowa na przyjście zimy.

Na stronie internetowej PKP PLK pojawił się bowiem komunikat z informacja, że w całej Polsce do pracy gotowe są 173 zespoły szybkiego reagowania, a służby techniczne monitorują "sytuację pogodową oraz przejezdność linii".

"Do odśnieżania torów i rozjazdów zabezpieczono 237 specjalistycznych pojazdów: 14 zespołów odśnieżnych (kombajnów), 49 pługów i 174 odśnieżarki. To o 19 maszyn więcej niż rok temu. Jeden kombajn może zebrać 220 m3 śniegu, co odpowiada ładowności ok. 10 samochodów ciężarowych. W pogotowiu pozostają lokomotywy osłonowe, używane między innymi do ściągania uszkodzonego taboru" – chwali się w zamieszczonym komunikacie zarządca infrastruktury kolejowej.

Zimowa aura, która nie powinna być w naszej szerokości geograficznej żadnym zaskoczeniem, przetestuje także urządzenia ogrzewającej niemal 18 tys. rozjazdów oraz zabezpieczenie trakcji przed oblodzeniem. Do tego w pogotowiu czekać będzie 66 zespołów zdolnych naprawiać zerwaną sieć.

Jeśli jednak dojdzie do opóźnień, wszystkie mają być raportowane na bieżąco online za pośrednictwem strony internetowej Portal Pasażera. Ponadto przez całą zimę 300 dworców nie będzie zamykanych na noc. Podobną decyzję w stosunku do pozostałych dworców PKP S.A. może podjąć takie same decyzje.