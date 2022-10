Wisła - idealne miejsce na budżetowy urlop dla miłośników gór

Wisła i jej atrakcje dla turystów

Wisła to niewielka miejscowość położona w województwie śląskim, na terenie Beskidu Śląskiego. Miasteczko jest usytuowane u podnóża Baraniej Góry (1220 m n.p.m.), gdzie swoje źródło ma najdłuższa rzeka naszego kraju, Wisła. To urokliwe i pięknie położone miejsce warto odwiedzić przynajmniej raz w życiu. Wisła jest na tyle uniwersalną miejscowością, że na urlop możemy się do niej wybrać o każdej porze roku – zarówno w lecie, jak i w zimie. Świetnie sprawdza się w przypadku rodzin z dziećmi, bo dostępne w okolicach szlaki turystyczne są przystosowane do potrzeb i możliwości ludzi w każdym wieku.