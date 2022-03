Właściciel Biedronki ostrzega przed skokiem cen żywności. Ukraiński port jest tu kluczowy

Odessa to największy ukraiński port, z którego w świat płyną duże ilości zboża. Gdyby Rosjanie zablokowali ten port, poskutkuje to drastycznymi podwyżkami cen żywności - ostrzega Pedro Soares dos Santos, szef grupy Jeronimo Martins, do której należy m.in. Biedronka. Zaznacza, że nawet bez blokady Odessy będziemy musieli zmierzyć się z podwyżkami.