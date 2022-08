Właściciel od 20 lat nie może odzyskać swojego mieszkania. Absurdalna walka z ratuszem

Właściciel mieszkania w gdańskim Wrzeszczu w nietypowych okolicznościach i niezgodnie z przepisami został pozbawiony prawa do lokalu. Od 20 lat walczy z władzami Gdańska o to, by urzędnicy protokolarnie przekazali mu jego mieszkanie. Już wiele lat temu po jego stronie stanął sąd. Teraz zrobił to również Rzecznik Praw Obywatelskich, który apeluje do magistratu o działanie.