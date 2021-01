Właściciel ośrodka narciarskiego poprosił klientów o pomoc. Zgłosiło się 2,5 tys. osób

Właściciel ośrodka narciarskiego w Chrzanowie dołączył do grupy przedsiębiorców, którzy pomimo zakazu zdecydowali się wznowić działalność. Od 15 stycznia w "Narciarskim raju" można zjeżdżać, a działalnością obiektu zainteresowała się policja.

– Prowadzimy w tej sprawie czynności wyjaśniające. Nie zostały one jeszcze zakończone. Pan Rzetelski nie został przesłuchany ani jako świadek, ani jako podejrzany – zastrzegła w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim" Faustyna Łazur, rzecznik janowskiej policji.

Właściciel obiektu, Piotr Rzetelski obawia się, że tylko kwestią czasu jest nałożenie na niego kary za niezgodne z prawem uruchomienie ośrodka. Postanowił się na tę okoliczność przygotować i za pośrednictwem mediów społecznościowych zaapelował do osób, które odwiedziły go po 15 stycznia, by złożyły oświadczenie, że na miejscu zachowany został reżim sanitarny.