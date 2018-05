Włochy zakazują 45-godzinnego odpoczynku w kabinach. Kierowcy już nie będą przesiadywać na parkingach

Europa zacznie kontrolować zawodowych kierowców. Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sprawdza, czy firmy transportowe pilnują swoich kierowców na terenie ich kraju, aby nie odpoczywali powyżej 45 godzin w kabinie pojazdu.

Włochy nie zdecydowały się na dodatkowe kary finansowe. Dokładnie określono, że odpoczynek odbierany w kabinie to brak odpoczynku. A w tym państwie uważa się to za wykroczenie, za które przewidziany jest mandat w wysokości 1700 Euro oraz przymus powtórzenia odpoczynku poza kabiną pojazdu.

Zobacz też: Ile kosztuje przygotowanie auta do wiosny?

W art. 8 p. 8 rozporządzenia 561/2006 możemy przeczytać: „Jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju”. Nie ma mowy tu o 45-godzinnych pauzach, co oznacza, że odbywanie odpoczynku w kabinie jest zakazane w krajach Unii Europejskiej.