Wojna na Ukrainie wpłynie na polską gospodarkę. Ekonomiści mówią, co z inflacją i stopami procentowymi

Ceny żywności wzrosną jeszcze bardziej

W ocenie ekonomistów zagrożeniem jest dalszy wzrost cen żywności, chociaż PIE nie spodziewa się wystąpienia niedoborów. "Ukraina produkuje około 4 proc. żywności importowanej do UE, a zatem konflikt nie zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu. Niemniej jednak kraj ten odgrywa kluczową rolę w dostawach zboża i kukurydzy. Załamanie importu oznacza konieczność zmiany łańcuchów dostaw, co podwyższy koszty hodowli. Szczególnie wrażliwe będą ceny mięsa oraz olejów. Nasze dotychczasowe prognozy cen żywności zakładały stabilizację cen na poziomie ok. 7 proc. w II połowie roku. Obecnie bardziej prawdopodobny jest 10-12-procentowy wzrost" - ocenia PIE.