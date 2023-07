Wojsko może przejąć twoje auto i nie tylko. Idą nowe przepisy

Otrzymanie wezwania do udostępnienia samochodu wiąże się z obowiązkami. Jak wynika z oficjalnych informacji Ministerstwa Obrony Narodowej, właściciel po otrzymaniu pisma z decyzją musi utrzymać pojazd w należytym stanie technicznym oraz udostępnić go na żądanie wojska nawet trzy razy do roku. Wezwania nie można zignorować. Właściciel pojazdu musi stawić się we wskazanym miejscu i czasie, a sam pojazd powinien być gotowy do natychmiastowego użytku.