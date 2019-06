Wojsko szuka informatyka. Płaci niecałe 2 tys. zł na rękę

Wojskowa jednostka w Zegrzu szuka do pracy informatyka. Wymagania są niewielkie. Trzeba mieć średnie wykształcenie, wiedzieć jak korzystać z edytorów tekstu i mieć podstawową wiedzę o sieciach komputerowych. A pensja? Cóż, jakie wymagania, taka pensja.

Praca w wojsku to nie żarty. Zwłaszcza jeśli pracuje się jako informatyk i trzeba dbać o dobre funkcjonowanie całej sieci komputerowej. A rąk do pracy brakuje. 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy ma u siebie wakat i chce go zapełnić.