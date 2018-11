Wolne 12 listopada. Niektórzy już świętują

Sejm dopiero 7 listopada zajmie się projektem ustawy o święcie 12 listopada. Mimo tego niektóre instytucje już ogłaszają, że tego dnia nie będą pracować.



Niby jest to projekt partii rządzącej. Niby PiS ma większość w Sejmie. W dodatku sam prezydent ustami swojego rzecznika zapewnił, że jak tylko ustawa znajdzie się na jego biurku, to ją podpisze (notabene stanie się to z naruszeniem konstytucyjnego paragrafu, który przewiduje, że prezydent powinien mieć 21 dni na podpisanie ustawy). Ale ciągle 12 listopada to święto, które istnieje tylko w teorii….