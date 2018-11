Wolne 12 listopada. W tych miejscach zrobisz zakupy, ale unikaj Poczty Polskiej [PEŁNA LISTA]

Wiemy już, jakie branże będą mogły być działać 12 listopada. Posłowie przegłosowali prawo, uwzględniając senackie poprawki. Ustawę błyskawicznie podpisał prezydent.

Co będzie czynne na pewno? Sklepy, których właściciele zdecydują się na otwarcie (bądź pozwolą im na to okoliczności) i żeby stanąć za ladą będą tego dnia pracować jak w regularny dzień. Co innego sieci handlowe. One będą musiały pozostać zamknięte. Na 12 listopada rozciągnięte bowiem ustawowy zakaz handlu w niedzielę i dzień świąteczny.