Nowe zasady wypłat L4. Te osoby dostaną 100 proc.

Podstawa ta to kwota, którą uzyskuje się po odliczeniu 13,71 proc. składek na ubezpieczenia społeczne od minimalnej pensji. W tym roku dzienna stawka wynosi 134,21 zł, co oznacza wzrost o ponad 10 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Pracownicy zatrudnieni na niepełnym etacie lub zarabiający więcej otrzymają zasiłek proporcjonalnie do swojego wynagrodzenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje wypłatę zasiłku dopiero po 33 dniach niezdolności do pracy pracownika. Do tego czasu obowiązek ten spoczywa na pracodawcy. Kontrole pokazują, że niektórzy pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich, co skutkuje odebraniem im prawa do zasiłku. W przypadku wykrycia takiego nadużycia, konieczny jest zwrot otrzymanych środków.