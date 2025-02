Lidl dolicza opłatę do piwa. Trwają testy przed rewolucją

Lidl Polska rozpoczął testową sprzedaż piwa w butelkach zwrotnych w trzech sklepach w Lesznie. Są to placówki:

Akcja potrwa do 31 maja 2025 roku. Jest to odpowiedź na planowane wprowadzenie systemu kaucyjnego, który wejdzie w życie 1 października 2025 r. Dotychczas sieć oferowała piwa jedynie w puszkach i butelkach bezzwrotnych.

Nowe przepisy zobowiązują duże sklepy do przyjmowania zwrotnych opakowań, co skłoniło Lidl do rozszerzenia asortymentu. Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska potwierdziła w komentarzu dla portaluspozywczego.pl, że testy rozpoczęły się 17 lutego i obejmują piwa w butelkach zwrotnych o pojemności 500 ml.