Szukają do pracy w Norwegii. Dają 16,5 tys. zł i zakwaterowanie

Liczba godzin pracy to do 50 tygodniowo (od poniedziałku do piątku, od 9,5 do 10 godzin dziennie). Za pracę jako monter podłóg można zarobić 240 koron norweskich na godzinę brutto, co daje ponad 16,5 tys. zł miesięcznie. Jednak w ogłoszeniu czytamy, że wynagrodzenie jest uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia i zostanie do uzgodnienia z pracodawcą.