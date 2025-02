Milenialsi zadłużeni najbardziej. Polacy muszą spłacić 370 mln zł

W Krajowym Rejestrze Długów z najduje się 293,1 tys. osób, które nie uregulowały kar za jazdę bez biletu. Łączne zadłużenie wynosi prawie 370 mln zł. Z czego jedna czwarta tej kwoty przypada na osoby w wieku 36-45 lat. Niepełnoletni gapowicze mają do spłaty ponad 1 mln zł.

Średni dług jednego gapowicza to 1,3 tys. zł. Mężczyźni stanowią większość zadłużonych, z łącznym długiem 248,3 mln zł. Najwięcej dłużników pochodzi z województwa łódzkiego, gdzie 57,3 tys. osób ma do spłaty 94,7 mln zł. W Wielkopolsce 41,4 tys. mieszkańców jest zadłużonych na 87,6 mln zł, a na Mazowszu 58 tys. osób ma do oddania 53,3 mln zł.