Wypuścili nową monetę kolekcjonerską. Kosztuje 2,6 tys. zł

20 lutego 2025 roku Warner Bros. Discovery Global Consumer Products oraz Mennica Gdańska zaprezentowały nową monetę kolekcjonerską inspirowaną filmem "The Batman" . Moneta przedstawia wizerunek Mrocznego Rycerza i została wykonana z czystego srebra próby .999.

Nowa moneta kolekcjonerska waży 200 gramów i jest dostępna w bardzo ograniczonej liczbie - tylko 100 sztuk na całym świecie. To wyjątkowa okazja dla kolekcjonerów i fanów Batmana, aby zdobyć unikalny przedmiot związany z kultowym bohaterem DC.

Na awersie bilonu widnieje herb wyspy Niue, rok emisji 2024 oraz nominał 15 dolarów, co potwierdza, że jest to legalny środek płatniczy. Natomiast rewers monety przedstawia Batmana w dynamicznej pozie, co dodaje jej wyjątkowego charakteru.