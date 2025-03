"Wpadli w spiralę śmierci". Kulisy upadku giganta. Ma zakłady w Polsce

12 marca 2024 r. Northvolt, producent systemów baterii elektrycznych, ogłosił bankructwo swojego przedsiębiorstwa w Szwecji. To właśnie w kraju na północ od Polski mieści się największa fabryka spółki - zatrudniający w szczycie ponad 2700 osób zakład w Skellefteå w północnym regionie Västerbotten. Oddano go do użytku w 2021 r.