Wraca popularna wodna trasa. Alternatywa dla remontowanej drogi

Dodatkowo Żegluga Gdańska rozpoczęła sezon nawigacyjny 2024 w Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Helu zgodnie z rozkładem przedsezonowym. W Gdańsku ruszyły rejsy do Westerplatte i po Porcie Gdańskim oraz jednym rejsie dziennie z Gdańska poprzez Sopot do Helu. Z Sopotu poranną linią do Helu a w Gdyni tradycyjne rejsy ze zwiedzaniem Portu Gdynia oraz codzienne połączenia liniowe Gdynia-Hel-Gdynia.