Największy wycieczkowiec świata gotowy do podróży. Statek ocieka luksusem

Statek ma 365 metrów długości i wyporność ponad 250 tys. ton. Na 20 pokładach pomieści się ponad 7,5 tys. pasażerów, którzy będą mieli do dyspozycji 2,8 tys. pokoi. Icon of the Seas po raz pierwszy wypłynął na otwarte wody w celu przeprowadzenia prób morskich. Statek powstał w fińskiej stoczni Meyer w Turku.