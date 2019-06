Wspólna kuchnia i salon. W "mieście przyszłości" będziemy musieli nauczyć się dzielić domy

Już za 30 lat mieszkanie w domu, w którym każde pomieszczenie jest do dyspozycji wyłącznie jednej rodziny, może znaleźć się w sferze marzeń. Będziemy dzielić nie tylko pralnię czy garaż, ale i przedpokój czy kuchnię – przewiduje Ikea.

Spółka przewiduje, że sypialnie czy łazienki pozostaną w strefach prywatnych, ponieważ ludzie nie chcą wpuszczać do nich obcych.

Co proponuje firma do małych mieszkań w zatłoczonych miastach? Przede wszystkim składające się do niewielkich rozmiarów, robotyczne meble. Wraz z amerykańskim start-upem Ori koncern chce wprowadzić na rynek szafy, które będą się składać w sytuacji, w której nie są używane.