Współpraca się opłaca - Międzynarodowe Forum PPP w Płocku

Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego nabiera rozpędu − nie tylko w Polsce, lecz także na świecie. Do sięgania po to narzędzie realizacji zadań publicznych, samorządy może zachęcić znowelizowana w lipcu ustawa o PPP. Inwestycje wykonane przy pomocy prywatnych funduszy są lekiem na brak kapitału inwestycyjnego w samorządowych budżetach. Korzyści jest jednak więcej, o czym przekonuje Płock, w którym 3-4 października odbędzie się Międzynarodowe Forum PPP.

Organizowane w Płocku Międzynarodowe Forum PPP to okazja zarówno dla samorządów, jak i sektora prywatnego do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie realizacji projektów PPP. Tegoroczne wydarzenie zostanie poświęcone zagadnieniom związanym z: rozwojem rynku PPP, finansowaniem projektów oraz nową rzeczywistością prawną. Zaplanowano dyskusje, rozmowy, warsztaty, które przybliżą kluczowe aspekty projektów realizowanych w tej formule. Płock już po raz trzeci jest organizatorem spotkania poświęconego modelowi współpracy, jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne. Podobne wydarzenia odbyły się w 2012 i 2017 roku, gromadząc licznych uczestników z Polski i zagranicy, a także przedstawicieli sektora administracji publicznej i firm prywatnych.

Jak wynika z danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, na koniec 2017 roku instytucje publiczne realizowały sto siedemnaście inwestycji w takiej formule, a ich wartość wynosiła 5,6 mld zł. Co więcej, zgodnie ze znowelizowaną w lipcu ustawą o PPP, do 2020 roku planowane jest wypracowanie dwustu projektów, a także zwiększenie efektywności prowadzenia negocjacji w zakresie wyłonienia partnera prywatnego z 20 do 40%.