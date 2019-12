Wspomnienie PRL-u wróciło. To gospodarstwo dostarcza mleko pod same drzwi

Mleko dostarczane pod drzwi w 2019 r.? Tak, to nie żart. Wystarczy zamówić i czekać, aż butelka pojawi się u naszego progu. Okazuje się, że biznes sprzed lat nawet w XXI wieku cieszy się sporym zainteresowaniem.

Jakiś czas temu w WP Finanse pisaliśmy o tym, że mleko w szklanej, zwrotnej butelce wraca do łask. Zastanawiałam się wtedy, czy są lub pojawią się jakieś firmy, które - jak za dawnych lat - będą dostarczać mleko pod same drzwi. Długo nie musiałam czekać, bo skontaktował się ze mną właściciel jednego z gospodarstw, który wpadł na taki pomysł.

- Działamy w Poznaniu i okolicach. Tym biznesem zajmujemy się dosłownie od 3 miesięcy, a mamy już 200 domów, do których regularnie dostarczamy mleko pod same drzwi - mówi właściciel gospodarstwa.

Jak to wygląda w praktyce? Wystarczy wejść na Facebooka i wybrać jedną z dostępnych opcji. Możemy jednorazowo kupić 1 litr mleka w cenie 5,50 zł. Natomiast większość klientów korzysta z pakietów, bo jest to bardziej opłacalne. Np. jednorazowo płacimy 165 zł i w ciągu 30 dni zostaną do nas dostarczone 32 litry mleka (2 gratis), wtedy koszt jednej sztuki to 5,15 zł. Dostawa realizowana jest 3 dni w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) między 16:00 a 22:00. - Dostarczamy do wybranych domów mleko, kładziemy pod drzwiami i uciekamy. Najwięcej zamówień mamy od rodzin z dziećmi. Jest taka klientka, która kupuje aż 4 litry co dwa dni - dodaje.