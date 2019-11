Zamknęłam burgery z sieci fast-food w pojemnikach. Co miesiąc będę sprawdzać, jak wyglądają

Trzy burgery z popularnych sieci fast-food oraz jedno danie obiadowe - te smakołyki zamknęłam w identycznych pojemnikach i co miesiąc będę zdawała sprawozdanie z tego, co dzieje się z jedzeniem. Szaleństwo? Czego nie robi się w ramach nauki i wewnętrznej ciekawości.

Jakiś czas temu hitem w internecie stało się zdjęcie burgera z McDonald’s kupionego… 10 lat temu. W 2009 r. mieszkaniec Islandii Hjörtur Smárason kupił zestaw w tej sieci i zamiast zjeść, postanowił go przechować. Słyszał plotki, że tego typu jedzenie się nie psuje, dlatego chciał to sprawdzić. Rezultat? Po 10 latach burger wygląda prawie jak nowy i mimo starości ma się całkiem dobrze.

Ten eksperyment wydał mi się na tyle ciekawy, że postanowiłam spróbować zrobić coś podobnego. Nie gwarantuję, że będę trzymała w domu jedzenie przez 10 lat, ale na pewno szybko się go nie pozbędę.

Kupiłam trzy burgery z najpopularniejszych sieci fast-food: McDonald’s, KFC oraz Burger King. Starałam się, by były do siebie podobne, jeżeli chodzi o skład, chociaż oczywiście nie da się tego wykonać w 100 proc. Niestety na stronach internetowych restauracji nie ma podanego dokładnego wykazu składników sprzedawanych dań. Mimo wszystko do eksperymentu wybrałam trzy mięsne burgery w bułkach.