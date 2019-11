Mleko w zwrotnej, szklanej butelce wraca do łask. Wystarczy zapłacić kaucję

5,40 zł + 5 zł kaucji za butelkę - tyle kosztuje mleko w szkle w jednym z gdańskich sklepów. Do powrotu do szklanych opakowań przymierzają się też duzi producenci.

Mleko prosto od krowy, zamknięte w szklanej butelce, to wspomnienie dawnych czasów. Sama pamiętam, jak codziennie rano otwierałam drzwi, przy których koleżanka babci zostawiała nam ten świeży napój. Wydawało się, że te czasy minęły bezpowrotnie, a tu niespodzianka. Mleko w zwrotnej butelce znów jest dostępne. Jeszcze nie pod drzwiami, ale w sklepach już tak.

W jednym z gdańskich sklepów z naturalnymi produktami można kupić świeże mleko w szklanej butelce, za którą musimy zapłacić kaucję zwrotną. To próba walki z wszechobecnym plastikiem i produktami pełnymi sztucznych dodatków.

- Nasze mleko pochodzi prosto od krowy. Jest świeże i niepasteryzowane. 1 litr kosztuje 5,40 zł, a kaucja za szklaną butelkę wynosi 5 zł - mówi właściciel sklepu. Jeżeli klientowi skończy się mleko, to przynosi pustą butelkę i wymienia na nową, wypełnioną świeżym napojem - dodaje.

- Staramy się wyeliminować plastikowe opakowania i wprowadzać lepsze dla zdrowia i środowiska zamienniki, ale nie jest łatwo. Jeżeli mamy na oku jakąś alternatywę, to ceny są tak wysokie, że niestety staje się to całkowicie nieopłacalne, ale mamy nadzieję, że będzie w tej kwestii coraz lepiej - dodaje właściciel sklepu z naturalną żywnością. Szkło to materiał, który w całości może być poddany recyklingowi.