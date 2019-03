Wstrząsające wyznania pielęgniarek. "Mam zniszczony kręgosłup"

„Przychodziłyśmy do pracy z grypą, na antybiotykach, zakładałyśmy sobie wenflony, podawałyśmy leki, by dotrwać do końca dyżuru” – mówią pielęgniarki z Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi. O swojej pracy opowiedziały dziennikarce „Newsweeka”.

Pracownice szpitala alarmują: jest nas tak mało, że nie jesteśmy w pełni rzetelnie wykonywać swojej pracy. (East News)

Pielęgniarki od kilku lat bezskutecznie toczą spór zbiorowy z dyrekcją szpitala. W ubiegłym tygodniu 120 z 950 pracujących tam przebywało na zwolnieniu lekarskim.

- Przychodziłyśmy do pracy chore. W efekcie u większości z nas pojawiły się powikłania pogrypowe: zapalenie oskrzeli, zapaleni płuc, kłopoty z sercem – opowiadają anonimowo pielęgniarki.

Kobiety wskazują też na problem z dźwiganiem pacjentów

- Mam zniszczony kręgosłup, bo codziennie podnoszę 12-letnich pacjentów z otyłością. A niektórzy ważą nawet 120 kilogramów – opowiada pielęgniarka i dodaje, że wielokrotnie prosiła o dodatkowy sprzęt, który ułatwiłyby jej pracę.

Pielęgniarki ze szpitala Matki Polki walczą m.in. o wyższe pensji dla tych, które mają staż większy niż 30 lat, zwiększenie zatrudnienia i dodatki finansowe.