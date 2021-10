Wszystkich Świętych drogie jak nigdy. Znicze są coraz mniejsze

Chryzantemy najtańsze na Śląsku i w Białymstoku

Ceny kwiatów również poszły w górę. Na giełdzie w Broniszach, jak podaje "Fakt", cena chryzantem drobnokwiatowych wahały się przed Wszystkimi Świętymi od 10 do 40 zł za doniczkę. W przypadku wielokwiatowych chryzantem była to cena od 25 do 30 zł za doniczkę.