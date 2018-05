Wszystkie grzechy nawilżanych chusteczek. Są szkodliwe dla środowiska, a może i dla skóry?

Nawilżane chusteczki są zmorą oczyszczalni ścieków, kanalizacji i stwarzają gigantyczne zagrożenie dla oceanów. - Są też zagrożeniem dla ludzkiej skóry - dodają niektórzy eksperci. Brytyjczycy chcą ich zakazać. Czy takich chusteczek należy unikać, a może jest dla nich bardziej zdrowa i ekologiczna alternatywa?

Warto sprawdzać skład na opakowaniu chusteczek i wybierać te bawełniane albo celulozowe (WP.PL)

Mokre chusteczki to prawdziwy rynkowy hit. Są używane do pielęgnacji niemowląt, zmywania makijażu czy do odświeżania się w czasie podróży. Bez wątpienia więc zapewniają komfort. Pytanie, za jaką cenę.

Brytyjskie Ministerstwo Środowiska jest zdania, że ta cena jest za wysoka i nie wyklucza nawet zakazu sprzedaży takich wyrobów. Rząd Wielkiej Brytanii wskazuje, że chusteczki tego typu są odpowiedzialne za ponad 90 procent przypadków zablokowania sieci kanalizacyjnych.

Podobne problemy są z chusteczkami w Polsce. Zatykają one rury, niszczą drogi sprzęt kanalizacyjny. Nic dziwnego, że szefowie zakładów wodociągowych apelują, by nie wrzucać ich do toalet. Jeszcze większym problemem są zanieczyszczenia, które powodują takie chusteczki w oceanach. Plastik w nich zawarty się nie rozkłada, są one zagrożeniem dla morskiej fauny i flory.

Nawilżane chusteczki. Czy są groźnie dla człowieka?

Mokre chusteczki często są promowane jako doskonały produkt do pielęgnacji niemowlęcej skóry. Czy na pewno takie ich wykorzystanie jest dobrym pomysłem? - Jeśli chodzi o mojego niemowlaka, to ja stosuję przy jego pielęgnacji po prostu wodę i watę - mówi w rozmowie z WP dr Marta Górska, dermatolog z gabinetu NeoDerm. - Tak po prostu jest bezpieczniej. Plastik to przecież chemia, a nigdy nie wiadomo, jak dziecko, zwłaszcza to najmłodsze, na nią zareaguje - dodaje Górska.

Chusteczki mokre, ale bez plastiku. Dobra alternatywa?

- Zakazanie sprzedaży wszystkich rodzajów chusteczek mija się z celem. Należałoby raczej położyć duży nacisk na promocję chusteczek produkowanych z naturalnych włókien - mówi z kolei Marta Jabłońska-Kubow z firmy EcoWipes, produkującej nawilżane chusteczki. - Nie wszystkie chusteczki zawierają plastik. Chusteczki mogą być wykonane z włókien naturalnych, np. z bawełny, wiskozy czy z celulozy - dodaje.

Czy to dobre rozwiązanie? Dermatolog odpowiada: na pewno lepsze niż chusteczki plastikowe. Radzi, by sprawdzać skład na opakowaniach chusteczek.

Specjaliści zaznaczają, że na podrażnienia skóry najbardziej narażone są niemowlęta. Dorośli raczej nie powinni mieć takich objawów po użyciu mokrych chusteczek.

Chusteczki chusteczkom nierówne. Na które składniki trzeba najbardziej uważać?

Choć dermatolodzy uważają, że zawsze naturalne składniki będą lepsze od plastiku, to zaraz dodają, że są plastiki lepsze i gorsze. Do tych drugich należą na przykład konserwanty: phenoxyethanol, czy propylene glycol. Specjaliści radzą też uważać na telyparaben, propylparaben czy ethylparaben. Im wyżej w składzie produktu są wynienione te składniki, tym gorszej jakości będą chusteczki.